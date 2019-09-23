Нильс Бор и подкова

Как-то раз в Копенгагене один американский учёный нанёс визит известному физику и нобелевскому лауреату Нильсу Бору. Американец был очень удивлён, когда обнаружил в доме знаменитого академика подкову, прибитую над дверью... Подкова была приколочена ветвями вверх, что по народному поверью должно было символизировать «дом – полную чашу», привлекать удачу и не давать ей выплеснуться. Гость с нескрываемым удивлением спросил у Бора: - Профессор, мне казалось, что вы не должны верить в приметы и амулеты. Неужели вы, великий учёный, всерьез считаете, что подкова над дверью приносит счастье?

Нильс Бор с улыбкой ответил визитеру: – Конечно же, я не верю в приметы и считаю их абсолютной чепухой! Но… люди говорят, что подкова приносит счастье даже тем, кто в это не верит.